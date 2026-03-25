Fotografías, documentos, pero sobre todo libros, integrarán la exposición "Homenaje a Salvador Elizondo. El impacto de Farabeuf a 60 años de su aparición", curada por la fotógrafa Paulina Lavista, viuda del célebre escritor, que es fundamental de la narrativa experimental en lengua española, y que será recordado hoy por El Colegio Nacional, a través de la inauguración de esa muestra y de la conversación que sostendrán Javier García-Galiano, Georgina García Gutiérrez Vélez y Paulina Lavista, con la moderación del arquitecto Felipe Leal, coordinador del homenaje.

En la conversación que se llevará a cabo hoy, a partir de las 18 horas, en el Aula Magna de El Colegio Nacional, los estudiosos y lectores de la la obra de Salvador Elizondo, hablarán sobre el impacto de la novela "Farabeuf",que continúa siendo un referente de la experimentación literaria y un texto clave para reflexionar sobre los límites de la representación y la experiencia en la literatura.

A 60 años de la publicación de "Farabeuf" (1965), El Colegio Nacional rinde homenaje a uno de los escritores más singulares de la literatura mexicana. Está novela es considerada la más emblemática de Elizondo, constituye una de las propuestas narrativas más audaces de la literatura mexicana del siglo XX.

Lee también: INAH descubre altar tolteca con restos óseos humanos en Tula, Hidalgo; fue hallado en obras del Tren México-Querétaro

Paulina Lavista, como heredera del archivo y de la obra de Salvador Elizondo, curó la muestra y encabezará el recorrido

por la exposición bibliográfica que da cuenta del universo literario y de pensamiento del escritor que desarrolló una obra marcada por la reflexión sobre el lenguaje, la percepción y la memoria.

La muestra que estará abierta al público desde el día de mañana, se podrá visitar de lunes a sábado de 10:30 a 18:30 horas, en las salas principales de El Colegio Nacional del Elizondo era miembro.

Lee también: Poemas, poetas y música para recordar al gran Jaime Sabines

A lo largo de su trayectoria como novelista, ensayista, traductor y académico, Salvador Elizondo (1932-2006) exploró las posibilidades formales de la escritura y estableció un diálogo constante entre literatura, filosofía, cine y artes visuales.

El arquitecto Felipe Leal, miembro de El Colegio Nacional, y la fotógrafa Paulina Lavista convocan al escritor Javier García Galiano y la lingüista Georgina García Gutiérrez Vélez para

Además, se realizará la inauguración la exposición bibliográfica sobre el autor, titulada: Homenaje a Salvador Elizondo. El impacto de Farabeuf a 60 años de su aparición, la cual permanecerá abierta.

Lee también: Pasión futbolera, en exhibición en el Franz Mayer