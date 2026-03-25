Porterías color de rosa y una única opción de uniforme fueron las condiciones con las que se realizó el segundo torneo de la Federación del Futbol Femenino Independiente Europeo en México, en 1971. Se sumaron a seis equipos de América Latina, incluyendo al país anfitrión; la “mascota” fue una joven llamada Xóchitl. Los pósters, uniformes y más memorabilia son parte de la exposición Futbol: Diseñando una pasión, que hoy inaugura el Museo Franz Mayer.

La muestra, que presenta más de 309 objetos de 11 copas mundiales de futbol —desde la primera copa mundial que se hizo en Uruguay 1930, hasta la que se hará este año en México, Canadá y Estados Unidos—, explora cómo a través del diseño se puede contar la historia de este deporte y, a la vez, la historia de la sociedad.

Por ejemplo, se exhiben botines que usaron Pelé y Cristiano Ronaldo, pero a la vez se destaca que los tacos hasta hace poco sólo eran diseñados para hombres, pues apenas hace 10 años que los botines femeninos ingresaron al mercado.

“Todo lo que estamos viendo en la cancha fue diseñado, reflexionado y pensado”, comentó Giovana Jaspersen, directora del museo. Y es que en el recorrido de sala se podrán apreciar desde las butacas que recién fueron retiradas del antes Estadio Azteca, que está bajo remodelación y ahora se llama Estadio Banorte, hasta pines, botones y estampillas coleccionables.

Se exhiben balones de 1950, uno incluso con la firma del portero Antonio “La Tota” Carbajal, y ejemplares del icónico modelo en blanco y negro bautizado como Telstar, que se usó por primera vez en el mundial de México 1970 y fue el primero en implementar el diseño de “icosaedro truncado”.

La arquitectura es parte fundamental de este recorrido, con modelos de destacados estadios, incluyendo al Maracaná. El diseño gráfico se hace presente a través de los pósters de cada Mundial, incluyendo los que hizo la fotógrafa Anie Leibovitz para México 1986 y los de Brasil 1950, con clara influencia del diseño Suizo.

“El diseño está en todas partes. Van a ver una historia del mundo”, señala Nicolás Valencia, autor del catálogo de la muestra.

La exposición, que estará abierta al público, forma parte del programa cultural de Host City Ciudad de México, que se organiza en el marco de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA. En este programa participarán otros museos, como el Jumex, Tamayo, Palacio de Iturbide y la esperada reapertura del Museo Dolores Olmedo.