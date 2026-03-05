La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de las Mujeres y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, dio la patada inaugural del torneo “Mujeres Libres en el Fútbol”, en el que participarán 44 equipos femeniles y que se disputará en distintos puntos de la capital.

Durante el acto realizado en el Monumento a la Revolución, Luz Elena Aranda, directora general de Gestión Institucional y Cooperación en la Secretaría de Cultura, destacó la importancia de abrir espacios deportivos para las mujeres.

“Celebramos la fuerza, la determinación y la libertad de las mujeres en un espacio que históricamente les fue negado, cuestionando o limitando su presencia en la cancha de fútbol”, afirmó.

Los encuentros se desarrollarán en el marco del festival “Tiempo de Mujeres”, iniciativa que busca promover una vida libre de violencias y fomentar la igualdad a través de las artes y el deporte.

El festival reúne más de 100 actividades en más de 60 sedes de la ciudad, con la participación de mil 500 artistas y deportistas.

Liliana Onofre, subdirectora de Redes por la Igualdad de la Secretaría de las Mujeres, señaló que el objetivo de los torneos es impulsar una transformación social que permita que las mujeres sean percibidas plenamente como deportistas.

“Hablar de la participación en el fútbol femenil refleja un proceso de transformación de estructuras”, subrayó.

Las fechas y sedes de los partidos se darán a conocer a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura capitalina,la cuáles ocurrirán dentro de las 16 alcaldías.

