Marcha del 8M en CDMX; ruta, horario y consignas

La Coordinación 8M-CDMX dio a conocer los detalles de la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), que tendrá lugar en la Ciudad de México el próximo domingo 8 de marzo.

La manifestación tendrá lugar a las 12:00 del día, y partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en el Paseo de la Reforma, hacia la plancha del Zócalo.

“Convocamos a la movilización del 8 de marzo porque no llegamos todas y la deuda con nuestros derechos es aún larga. Hacemos un llamado a sumarse a esta marcha, y el posterior mitin que se realizará en el Zócalo al finalizar la movilización”, pidió la Coordinación 8M-CDMX.

Durante la manifestación del próximo domingo las principales consignas serán las siguientes: “¡Ni una menos! ¡Alto a los feminicidios!”, “¡Presentación con vida de lxs desaparecidxs!”, ¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito ya!”, “¡40 horas ya!” “¡Alto a la criminalización de la protesta!”, “¡Respeto a las autonomías indígenas!”, “¡Contra el imperialismo!”, “¡Por un movimiento de mujeres independiente!”, y “Libertad para Kenia Hernández”.

En conferencia de prensa, la Coordinación 8M-CDMX se pronunció ante la situación de violencia estructural, precarización de la vida, el despojo y la negación de los derechos sexuales y reproductivos al que se enfrentan aún las mujeres.

“Advertimos que las agresiones contra las mujeres se manifiestan en múltiples dimensiones, institucional, económica, sexual, digital, cultural y política, mientras el acceso a la justicia continúa siendo limitado e ineficaz”, advirtió la organización.

Tras advertir que datos de Amnistía Internacional indican que entre enero y octubre de 2025 en México 2 mil 378 mujeres fueron asesinadas de forma violenta y 2 mil 901 permanecen desaparecidas, se señalaron otros tipos de violencia, con la profundización de la precariedad laboral que afecta a millones de trabajadoras; el avance del despojo territorial y la gentrificación; la criminalización de la protesta social; y la persecución contra activistas y defensoras de derechos humanos.

