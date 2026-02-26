A partir del 1 de marzo y durante todo el mes, tendrá lugar la octava edición del Festival “Es Tiempo de Mujeres” en la Ciudad de México, en el marco del 8M, con más de 100 actividades artísticas y culturales, entre funciones de danza y teatro, exposiciones, conciertos, talleres, charlas, entre otras.

La edición 2026 arrancará con una clase masiva de salud sexual con enfoque de género que se ofrecerá este viernes de forma gratuita en el Monumento a la Revolución; el 4 de marzo se dará el balonazo de salida al torneo “Mujeres libres en el fútbol”; y el 7 de marzo se convocará a las mujeres a formar letras con mensajes como “siempre vivas” en la plancha del Zócalo.

Al anunciar la programación del festival, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que el 8M “es un símbolo de lucha para las mujeres pero también que tenemos que seguir luchando para lograr esa igualdad sustantiva por la que hemos pugnado desde hace mucho tiempo”.

Como parte de las actividades, este mes se lanzará la campaña “Somos la ciudad feminista que no se rinde y no retrocede”, con carteles que se colocarán en distintos puntos de la CDMX.

Brugada Molina destacó que marzo arrancará con un concierto de la artista colombiana Shakira en el plancha del Zócalo.

Festival Tiempo de Mujeres se queda "todo el año"

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, afirmó que a partir de este 2026, el Festival Tiempo de Mujeres “se queda para todo el año”, por lo que anunció que a partir del 1 de marzo se habilitará una página permanente en donde se programarán actividades.

Afirmó que este año, el festival duplica su programación y triplica la cantidad de mujeres artistas que participan en las actividades.

En su oportunidad, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas, resaltó que la edición de este año busca llevar a la escena pública “una muestra” de lo que las dependencias del gobierno de la CDMX realizan todos los días “para transformar la vida de las mujeres”.

