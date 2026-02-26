El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) informó que realizará un operativo en los establecimientos del Centro Histórico para vigilar la venta de alcohol y el horario de los negocios, durante el fin de semana, con motivo del concierto gratuito de Shakira, del domingo primero de marzo.

A través de un comunicado, el INVEA dijo que se verificarán establecimientos mercantiles en inmediaciones del Centro capitalino, desde el viernes 27 de febrero y hasta el término del evento masivo.

Los principales ejes del operativo son la cero tolerancia en la venta de alcohol a menores de edad.

Lee también Shakira en el Zócalo capitalino: concierto gratuito provocará cierres viales; autoridades piden anticipar traslados

Control de venta en envase abierto. El INVEA recordó que está estrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto en tiendas de abarrotes y de autoservicio, así como su consumo en vía pública.

Asimismo, señaló que se implementarán medidas cautelares a quienes excedan los horarios permitidos y generen disturbios.

El Instituto de Verificación Administrativa capitalino exhortó a las y los comerciantes a cumplir con la normativa, para evitar sanciones administrativas así como contribuir a mantener condiciones de legalidad, orden y seguridad para el concierto de la cantante colombiana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL