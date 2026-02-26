Más Información
El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) informó que realizará un operativo en los establecimientos del Centro Histórico para vigilar la venta de alcohol y el horario de los negocios, durante el fin de semana, con motivo del concierto gratuito de Shakira, del domingo primero de marzo.
A través de un comunicado, el INVEA dijo que se verificarán establecimientos mercantiles en inmediaciones del Centro capitalino, desde el viernes 27 de febrero y hasta el término del evento masivo.
Los principales ejes del operativo son la cero tolerancia en la venta de alcohol a menores de edad.
Control de venta en envase abierto. El INVEA recordó que está estrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto en tiendas de abarrotes y de autoservicio, así como su consumo en vía pública.
Asimismo, señaló que se implementarán medidas cautelares a quienes excedan los horarios permitidos y generen disturbios.
El Instituto de Verificación Administrativa capitalino exhortó a las y los comerciantes a cumplir con la normativa, para evitar sanciones administrativas así como contribuir a mantener condiciones de legalidad, orden y seguridad para el concierto de la cantante colombiana.
