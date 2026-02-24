El próximo domingo 1 de marzo, el Zócalo capitalino recibirá a la cantante Shakira, quien ofrecerá un concierto gratuito para el público por lo que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorto a anticipar los traslados.

Detalló que, para el domingo las alternativas viales se encuentran Eje 1 Oriente, Eje 2 Norte, avenida de los Insurgentes, avenida Chapultepec y doctor Claudio Bernard.

Las calles aledañas al Zócalo capitalino presentarán cierres y afectaciones viales, por lo que se recomienda planear la ruta con anticipación.

Además, invitó a la población a consultar las alternativas viales a través de sus canales oficiales.

"Anticipa tu salida para evitar cualquier contratiempo y consulta las alternativas viales con @OVIALCDMX y la @SSC_CDMX para planear tu ruta" dijo en sus redes sociales.

