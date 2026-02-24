La Ciudad de México registra una calidad de aire entre riesgo moderado a bueno, aunque la estación de monitoreo en Tláhuac informa de condición mala por presencia de contaminantes PM10 y PM2.5.

También el monitoreo en municipios del Estado de México como Tlalnepantla, Cuautitlán y Atizapán reportan una calidad del aire mala.

De acuerdo con el reporte de las 10:00 horas del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), la capital del país registra una condición de aire buena en las alcaldías Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco.

Y calidad de aire aceptable en Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

El SIMAT cuenta con más de 40 sitios de monitoreo distribuidos en el área metropolitana, comprendiendo demarcaciones de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. Estos sitios se conocen como estaciones de monitoreo de la calidad del aire.

En la Ciudad de México, el Índice AIRE Y SALUD se reporta cada hora, los 365 días del año, para cada una de las 29 estaciones automáticas de monitoreo de la calidad del aire.

Se recomienda consultar el Índice AIRE Y SALUD antes de realizar cualquier actividad al aire libre.

