Esta mañana, un hombre que viajaba como copiloto en una motocicleta murió luego de caer desde un puente vehicular en la alcaldía Iztapalapa.

El incidente se registró luego de que el conductor de la motocicleta perdiera el control al viajar sobre el puente de avenida Ermita Iztapalapa, al cruce con el Eje 3 Oriente, y terminó chocando contra el barandal.

Debido al impacto, el sujeto que viajaba como copiloto cayó desde el puente, de una altura de aproximadamente 8 metros, por lo que murió en el lugar.

El conductor de la moto fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital.

Debido a la presencia del cuerpo sobre el paso de Eje 3 Oriente, frente a la estación del Metrobús Ermita Iztapalapa, así como de la motocicleta en el puente, se registran afectaciones a la circulación.

