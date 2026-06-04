En su regreso al país, la NFL buscará consolidar su temporada más ambiciosa en México. Apuesta de Izamná Crail Romero, director de Marketing de la NFL en México, porque es una muestra de que la cultura mexicana le da un “aire” distinto a la liga profesional de futbol americano.

“Regresa lo que nunca se ha ido de México. La NFL está probablemente en su mejor momento. Realmente lo pienso y lo siento así: esta temporada que viene, incluyendo el juego, es la más ambiciosa e incluso, importante, en la historia de la NFL en México”, aseveró el directivo.

La NFL encenderá el Estadio Banorte con un duelo entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota. El próximo 22 de noviembre, la Ciudad de México celebrará el espectáculo de una Sunday Night Football, como parte de uno de los nueve compromisos que a lo largo de la temporada se jugarán fuera de Estados Unidos.

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La “fiesta” del futbol americano no se limitará al día del partido. Marisol Camargo, directora de Business Operations en la NFL México, adelantó que desde la semana previa al compromiso habrán distintas actividades no solo para los aficionados, sino también para los propios 49ers y Vikings.

“No solamente es el día del partido porque estamos trabajando en una serie de actividades para la semana previa. Tendremos un torneo de flag football y una carrera de fans. Toda una serie de actividades con la comunidad y los equipos involucrados”, prometió Camargo.

El partido del Mexico City Game de 2026 corresponderá a la Semana 11 de la temporada regular, misma que empezará el próximo 9 de septiembre, después de que los Seahawks de Seattle ganaron el pasado Super Bowl LX.

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La última vez que la capital del país recibió un partido de la NFL fue en noviembre del 2022, precisamente en un duelo donde los 49ers de San Francisco le propinaron una paliza de 38-10 a los Cardinals de Arizona en el entonces llamado Estadio Azteca.

“Necesitamos de los aficionados para que sea el mejor año de la NFL en México. […] Los necesitamos no solo el 22 de noviembre. Disfrutes el Mundial de 2026 en México, pero después, la NFL”, concluyó Crail Romero.