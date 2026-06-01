Universal Deportes | 01-06-26 | 18:58 | Actualizada | 01-06-26 | 18:58 |

Este fin de semana se corre una de las fechas más esperadas del calendario de , donde los ojos de los mexicanos están puestos en Sergio Pérez, quien buscará hacer una extraordinaria carrera.

Checo Pérez busca dejar atrás lo sucedido en Canadá, cita en la que el mexicano presentó un problema en el eje delantero derecho que desprendió su neumático. De esta forma, el tapatío sumó su primer abandono con Cadillac en lo que va de la campaña.

Otro que pasó un trago amargo en Montreal fue George Russell. El volante de Mercedes estaba comandando la carrera y apuntaba a su segundo triunfo de la temporada, pero una falla en su unidad de potencia lo obligó a salir de la pista y dejar el liderato para su compañero Kimi Antonelli.

Lee también

El joven italiano de 19 años está en el mejor momento de su corta carrera, ya que al ganar en el trazado de Gilles Villeneuve sumó su cuarta victoria de forma consecutiva para mantenerse en lo más alto del Mundial de Pilotos.

Para el Gran Premio de Mónaco, el formato será el tradicional: prácticas libres, clasificación y carrera. En las dos fechas anteriores hubo sprints.

Lee también

Fechas y horarios para ver EN VIVO a Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco 2026

Viernes 5 de junio

  • Práctica 1 | 5:30 horas | F1TV, Sky Sports e Izzi Go
  • Práctica 2 | 9:00 horas | F1TV, Sky Sports e Izzi Go

Sábado 6 de junio

  • Práctica 3 | 4:30 horas | F1TV, Sky Sports e Izzi Go
  • Clasificación | 8:00 horas | F1TV, Sky Sports e Izzi Go

Domingo 7 de junio

  • Carrera | 7:00 horas | F1TV, Sky Sports e Izzi Go

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]