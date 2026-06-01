Britney Spears parece decidida a iniciar una nueva etapa en su vida, una que poco a poco también comienza a reflejarse en su imagen.

Y es que, la cantante sorprendió a sus seguidores al aparecer con un look totalmente renovado, y con el que muchos aseguraron volvió a sus mejores épocas.

La intérprete de "Toxic" se puso en manos de Chris Appleton, uno de los estilistas más reconocidos de Hollywood, y que ha colaborado con celebridades como Kim Kardashian. Incluso, fue él quien compartió el nuevo estilo de Britney.

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En la fotografía, se puede ver a la llamada "Princesa del pop" con una cabellera completamente lacia, un estilo muy distinto al alborotado que suele mostrar en sus publicaciones.

Además muestra una actitud completamente diferente: aparece sonriendo y sacando la lengua de manera juguetona, mientras sostiene un par de tenazas para el pelo.

Sin embargo, más allá de la transformación, fue el mensaje de Appleton el que terminó por emocionar a los fans, pues el estilista aprovechó la publicación para recordar el impacto que la música de Spears tuvo durante sus años de infancia, además de que la calificó como "un alma gentil".

"Cuando era un niño creciendo en Inglaterra, Britney Spears fue la banda sonora de muchísimos momentos. Jamás pensé que estaría detrás de la silla peinándola... o, en este caso, ella detrás de la mía", bromeó.

En cuestión de minutos, la postal se llenó de comentarios y toda clase de halagos de los fanáticos:

"Qué hermosa se ve, ¡la amamos!", "Se ve espectacular", "Se ve tan bien", "Este es el mejor aspecto que su cabello ha tenido en años", "Esa es Britney", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

La publicación llega semanas después de que Spears se declarara culpable por conducir bajo los efectos del alcohol, y llegara a un acuerdo con la fiscalía de 12 meses de libertad condicional, para librar la prisión.

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