Más Información

Militante de la 4T solicita al INAH exhumar y empacar a España, los restos del señor Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano

Militante de la 4T solicita al INAH exhumar y empacar a España, los restos del señor Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano

Entrecerrar los ojos para ver mejor el arte

Entrecerrar los ojos para ver mejor el arte

Estudian danza con duelas y barras dañadas

Estudian danza con duelas y barras dañadas

“La danza se sostiene con dignidad no con deudas”: Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello protesta en el CCU

“La danza se sostiene con dignidad no con deudas”: Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello protesta en el CCU

Organizan mesa de análisis sobre la Colección Gelman

Organizan mesa de análisis sobre la Colección Gelman

El calor infernal y el Día del Trabajo en los memes de la semana

El calor infernal y el Día del Trabajo en los memes de la semana

reconoció su culpabilidad por de forma imprudente, y, en un acuerdo presentado ante la justicia este lunes en California.

La intérprete de "Oops!... I Did It Again" fue detenida la noche del 4 de marzo bajo sospecha de conducir bajo los efectos del sustancias, y fue liberada la mañana siguiente.

Poco después, "" se inscribió en un programa de rehabilitación, de acuerdo con medios locales.

Lee también

Spears fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, gracias al acuerdo con la fiscalía de Ventura, condado a cargo del caso, informó este lunes su abogado Michael A. Goldstein.

"Mi cliente está yendo bien", dijo Goldstein a los medios a la salida del tribunal este lunes. "Agradecemos a la fiscalía por reconocer los pasos positivos que Britney ha dado para ayudarse a sí misma", comentó.

"Creo que a nadie le agrada declararse culpable de algo, pero dadas las circunstancias y para dejar esto atrás, creo que todos están satisfechos con el resultado", agregó.

Lee también Britney Spears es acusada formalmente por conducir bajo efectos del alcohol; podría alcanzar libertad condicional

En sus memorias publicadas en 2023, Spears dijo que nunca consumió drogas duras y en que no tenía un problema con el alcohol, pero admitió que tomaba Adderall, un medicamento para el tratamiento de trastornos de la atención y que pertenece a la familia de las anfetaminas.

Tras una crisis nerviosa en público en 2007, Spears fue sometida a la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien controlaba su dinero y su vida personal, incluso mientras ella seguía haciendo conciertos.

La cantante enfrentó a su padre en la justicia para acabar la tutela, que fue disuelta por un tribunal de Los Ángeles en 2021, tras el gran apoyo público generado por sus fans con el movimiento "Liberen a Britney".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Christian Nodal lo humilla y lo cambia por Fuerza Regida, ¿Se arrepentirá? Foto: Youtube MoluscoTV / TikTok @esmeralda.canape

“Se arrepentirá…”: exviolinista de Christian Nodal lo deja atrás y enciende polémica con Fuerza Regida

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a El Chapo Guzmán. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a 'El Chapo' Guzmán

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven". Foto: TikTok

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven"

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria. (AP Photo/Chris Pizzello)

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou se luce en impactante bikini rojo y ‘roba miradas’

[Publicidad]