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A pesar del complicado momento que enfrenta, en medio de su proceso de rehabilitación y el caso abierto por conducir en estado de ebriedad, parece haber encontrado la luz al final del tunel.

Y es que, la llamada "Princesa del pop" ha vuelto a conectar con sus hijos, Sean y Jayden, de quienes permaneció alejada durante años.

Según fuentes cercanas a la cantante, Britney está sumamente entusiasmada de pasar tiempo con los jóvenes y ha encontrado un gran apoyo en su cercanía.

“Para Britney, es maravilloso poder pasar tiempo con ellos de nuevo. La hace muy feliz”, dijo a la revisa "People".

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Según la misma fuente, los hijos de la cantante le han traído gran estabilidad en su vida, pues en situaciones difíciles le resulta sostener relaciones estables, pero con ellos es diferente.

“Quiere ser una buena madre. Quiere mucho a Preston y a Jayden y los escucha”, agregó.

El entorno de la intérprete de "Toxic" también asegura que los chicos han influenciado para bien a su madre, pues ellos tuvieron mucho que ver en que ella decidiera ingresar a rehabilitación.

“Fueron fundamentales para que ella buscara ayuda. Solo quieren que esté sana”, afirmó otra fuente persona.

Spears fue arrestada el pasado 4 de marzo en California, bajo sospecha de conducir bajo la influencia de drogas y alcohol, un episodio que, afirmaron, la hizo tocar fondo.

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