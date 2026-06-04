Nueva York, 4 jun.- Los principales ejecutivos de la industria de la inteligencia artificial (IA) y un destacado grupo de expertos en seguridad nacional y ciencia han unido sus voces en una carta para exigir al Congreso de Estados Unidos que proteja al país contra las amenazas biológicas potenciadas por esta tecnología, mediante la fiscalización obligatoria de los pedidos de material genético sintético.

En una carta abierta publicada este mes de junio, directivos de la talla de Sam Altman, al mando de OpenAI; Dario Amodei, líder de Anthropic, y Demis Hassabis, director de Google DeepMind y galardonado con el Premio Nobel en 2024, solicitaron formalmente a los legisladores que impongan por ley salvaguardas estrictas a las empresas que comercializan ADN y ARN sintéticos, componentes esenciales para el desarrollo de vacunas y avances biotecnológicos.

"Los sistemas de IA están mejorando rápidamente y, junto con los increíbles beneficios para la ciencia y la medicina, existe la posibilidad real de que las barreras de conocimiento que históricamente han impedido a los actores maliciosos obtener armas biológicas se erosionen significativamente", advierte el documento, firmado de forma conjunta.

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El objetivo central de la iniciativa, impulsada por centros de estudio de diversas corrientes ideológicas, es obligar a los proveedores de ácidos nucleicos a cribar las órdenes de sus clientes para bloquear combinaciones genéticas que resulten peligrosas, así como verificar la legitimidad de los compradores y mantener un registro de las transacciones.

Los firmantes, entre los que también figuran Mustafa Suleyman, líder Microsoft AI, y Alexandr Wang, fundador de Scale AI y director de IA en Meta, alertan de que la velocidad del desarrollo de la IA está "cambiando las reglas del juego".

Los modelos actuales ya superan a virólogos con nivel de doctorado en preguntas de laboratorio altamente técnicas, lo que podría dar a "herramientas criminales para desatar nuevos patógenos".

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Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva orientada a la ciberseguridad y la supervisión de modelos de IA, modificando el enfoque desregulado que su administración había mantenido previamente.

Ayer, Altman se reunió en la Casa Blanca y con legisladores para abordar una propuesta de OpenAI encaminada a endurecer los requisitos para los desarrolladores de modelos y colaborar con el Gobierno federal en la prevención de riesgos biológicos.

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