La ONU exhorta a las empresas especializadas en inteligencia artificial a publicar su huella ambiental debido a las consecuencias abrumadoras para las redes eléctricas, los recursos hídricos y los terrenos.

En un informe publicado este miércoles, Naciones Unidas pide a los gobiernos que exijan informes ambientales estandarizados a los desarrolladores de IA e invita a los usuarios a priorizar otras herramientas capaces de realizar las mismas tareas.

"Lo que mostramos aquí probablemente sea solo la punta del iceberg", declaró a la AFP Kaveh Madani, director del Instituto Universitario de Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH).

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"Debemos exigir más transparencia. Los proveedores deben proporcionar esta información", añadió.

Según el informe "Costo ambiental del consumo energético de la IA: huellas de carbono, agua y tierras", el mercado mundial de la IA pasará de 189 mil millones de dólares en 2023 a 4.8 billones de dólares para 2033.

Los centros de datos, almacenes de servidores que alimentan la IA y otros servicios digitales consumieron 448 teravatios-hora (TWh) de electricidad en 2025.

El informe advierte que la falta de transparencia impide dimensionar el verdadero impacto ambiental del sector. Foto: Cortesía

Si fueran un país ocuparían el undécimo puesto mundial en consumo, justo detrás de Francia (468 TWh), precisa el estudio.

Para 2030 subirán probablemente al sexto puesto, con un consumo eléctrico de aproximadamente 945 TWh. Generarían por lo tanto el equivalente a 399 millones de toneladas de CO?. A modo de comparación, en 2025 las emisiones netas del Reino Unido alcanzaron los 367 millones de toneladas.

IA desencadena un consumo de agua voraz

El consumo de agua de los centros de datos podría alcanzar los 9.3 billones de litros para 2030, lo que equivale a la necesidad anual de toda la población de África subsahariana (mil 300 millones de personas), según el informe.

Su superficie total podría representar más de 18 veces el tamaño de Nueva York.

Solo ChatGPT podría procesar alrededor de 2.500 millones de solicitudes al día, es decir, cerca de 383 GWh de electricidad al año, suficiente para cubrir el consumo anual de casi tres millones de personas en África subsahariana, precisa el informe.

Los videos generados por IA son los más voraces: uno corto puede consumir tanta electricidad como cientos de imágenes.

Chat GPT. Foto: Especial

El informe también advierte de la brecha digital.

La mayoría de los centros de datos especializados en IA se encuentran en Estados Unidos, China y la Unión Europea, pero la mayor parte del costo ambiental por la extracción minera y el tratamiento de residuos recae sobre muchos países en desarrollo.

"No es un informe anti-IA", precisa Kaveh Madani. "Simplemente decimos que debemos supervisar de manera proactiva sus impactos para poder mitigarlos, para poder controlarlos antes de que sea demasiado tarde", añade.

¿Se necesita la IA para una receta?

Los desarrolladores de IA y los proveedores de servicios deberían "hacer visible lo invisible" publicando datos sobre la huella energética y ambiental del entrenamiento de los modelos y de la generación de respuestas para los usuarios, recalca la ONU.

El informe también recomienda que los gobiernos tengan en cuenta la creciente demanda de IA y que los centros de datos se hallen lejos de las regiones con problemas hídricos.

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Los usuarios deben evitar el uso de la IA para tareas que pueden realizarse con herramientas convencionales, señalan los autores del informe.

Y es que buscar en internet con IA puede consumir hasta diez veces más energía que una búsqueda convencional.

"¿Necesita ChatGPT para encontrar una receta?", se pregunta Miriam Aczel, investigadora de la UNU-INWEH. Muchos cambios de comportamiento sencillos pueden "reducir la huella ecológica", declaró a la AFP.

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