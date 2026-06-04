La llegada de los gigantes tecnológicos desarrolladores de la inteligencia artificial (IA) a los mercados bursátiles podría convertirse en un factor que impulse el interés de los mexicanos por invertir en acciones, consideró el director general de Hey Banco, Manuel Rivero.

Esta semana, las noticias de firmas como Anthropic y su llegada al mercado han despertado el interés del mercado debido a las elevadas valoraciones con las que lanzarán sus ofertas públicas.

Durante la presentación de la nueva plataforma de inversión de Hey en acciones fraccionadas, Rivero señaló que el auge de la inteligencia artificial está generando oportunidades para que más personas participen en compañías tecnológicas que han alcanzado valuaciones relevantes en los mercados internacionales.

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Explicó que una de las principales barreras para muchos inversionistas ha sido el costo de acceso a empresas con precios elevados por acción. Sin embargo, el modelo de acciones fraccionadas permitirá a los usuarios adquirir participaciones en compañías listadas en Estados Unidos con montos desde 40 pesos.

“Se da la oportunidad de pertenecer a estas empresas e invertir desde montos pequeños”, señaló el directivo.

Hey, que opera en México desde principio de año como banca múltiple totalmente digital tras separarse de Banregio, contará con una plataforma que ofrecerá acceso a más de 3 millones de instrumentos, entre acciones, fondos cotizados en bolsa, ETFs y otras emisoras que cotizan en el mercado estadounidense.

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De acuerdo con la institución, la aplicación estará disponible a partir del 15 de junio para clientes de Hey Banco que cuenten con una cuenta verificada.

Rivero destacó que el interés por las inversiones se incrementó de forma importante después de la pandemia.

Recordó que antes de ese periodo existían alrededor de 950 mil cuentas de inversión en casas de bolsa, mientras que actualmente la cifra ronda los 25 millones de cuentas, aunque reconoció que no todas permanecen activas.

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En ese contexto, consideró que todavía existe una oportunidad importante para ampliar la participación de los inversionistas minoristas en el mercado bursátil.

Educación financiera para inversionistas principiantes

El directivo señaló que una parte importante de los usuarios abandona las inversiones después de experimentar pérdidas iniciales o enfrentar dificultades para comprender el funcionamiento de los mercados financieros.

Por ello, la estrategia de la firma contempla herramientas de acompañamiento y educación financiera orientadas a inversionistas principiantes.

Según explicó, la plataforma incorpora mecanismos para familiarizar gradualmente a los usuarios con conceptos de inversión y con el comportamiento de los mercados, con el objetivo de facilitar una visión de largo plazo.

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Como parte de esta estrategia, la institución integrará herramientas de inteligencia artificial para responder preguntas relacionadas con inversiones, perfiles de riesgo, estrategias patrimoniales y opciones disponibles para los usuarios.

Rivero afirmó que uno de los principales retos de la industria financiera ha sido acercar asesoría especializada a un mayor número de personas. En ese sentido, consideró que la inteligencia artificial puede ayudar a extender capacidades de orientación financiera que anteriormente estaban limitadas a segmentos específicos de clientes.

La institución también busca que la inversión forme parte de una oferta financiera más amplia que incluya ahorro, crédito y otros servicios dentro de un mismo ecosistema digital.

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Actualmente, Hey cuenta con más de 70 mil cuentas relacionadas con operaciones de capitales y estima que una parte importante de esa base podría incorporarse durante sus primeros meses de operación.

Además de las acciones estadounidenses, la plataforma prevé incorporar gradualmente nuevas alternativas de inversión conforme evolucionen las condiciones regulatorias y las necesidades del mercado, incluyendo distintos tipos de activos y vehículos financieros.

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ss/mcc