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OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, se está preparando para solicitar en los próximos días su salida a bolsa, informó el miércoles el diario The Wall Street Journal, que cita a personas familiarizadas con el asunto.
Valorada en 852 mil millones de dólares (mddd) en una reciente ronda de financiación, OpenAI está trabajando con Goldman Sachs y Morgan Stanley en un borrador de prospecto que planea presentar de forma confidencial ante los reguladores, con el objetivo de salir a bolsa en septiembre, según el reporte.
El documento podría ser enviado el próximo viernes.
La presentación se produciría mientras se espera que SpaceX, de Elon Musk, dé a conocer esta semana la documentación para su Oferta Pública Inicial (IPO), antes de una posible salida al mercado de valores en junio, lo que convertiría a 2026 en un año récord para las salidas a bolsa.
También se espera que el gigante de la inteligencia artificial (IA) Anthropic debute en el mercado público de acciones.
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mcc
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