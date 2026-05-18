Un jurado de una corte federal desestimó la demanda de Elon Musk contra OpenAI y sus cofundadores por haber sido presentada fuera de plazo, lo que pone fin a una batalla judicial clave en el sector de la inteligencia artificial y de Silicon Valley.

Los miembros del jurado de Oakland (California) consideraron ese lunes que los hechos demandados habían prescrito, por lo que desestimaron la denuncia contra el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; su presidente, Grego Brockman; la Fundación OpenAI; y Microsoft.

La jueza Yvonne González Rogers aceptó y confirmó el veredicto del jurado.

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