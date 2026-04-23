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Nueva York. El gigante tecnológico ha ofrecido a sus empleados en Estados Unidos un programa de anticipada incentivada al que se podrá acoger cerca de un 7% de esa plantilla, según reportaron este jueves medios especializados.

El canal CNBC, que cita una nota interna y a fuentes conocedoras de esa medida, indica que pueden optar a esas salidas voluntarias los en EU en altos niveles de dirección o en otros más bajos, pero que sumen 70 años entre su edad y su experiencia.

La nota, firmada por la jefa de recursos humanos, Amy Coleman, y citada por el medio The Verge, señala que los empleados elegibles han "pasado años y, en algunos casos, décadas, dando forma a Microsoft", y recibirán "un apoyo generoso de la compañía" si optan por irse.

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Se trata de la primera vez que Microsoft ofrece la posibilidad de jubilación anticipada incentivada, destacan.

A finales de 2025, Microsoft tenía unos 228 mil empleados en todo el, de los cuales aproximadamente 125 mil estaban en Estados Unidos, por lo que la iniciativa puede suponer la salida de casi ocho mil 800 trabajadores veteranos.

La empresa, además, planea hacer cambios en su programa de recompensa por resultados, de manera que los directivos no estarán obligados a vincular los bonus en efectivo con en forma de acciones y tendrán "más flexibilidad", indicó Coleman en la nota.

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Los cambios se producen en medio de la carrera por el desarrollo de la (IA), en la que Microsoft está haciendo ingentes gastos de capital, a la par que sus rivales.

Tras conocerse la noticia, las acciones de la firma caían más del 3% cerca de la media sesión en Wall Street.

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