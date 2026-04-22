La tecnológica Microsoft anunció este miércoles una inversión de 25 mil millones de dólares australianos (unos 15 mil millones de euros) hasta 2029 para expandir su infraestructura de Inteligencia Artificial (IA), en lo que supone su mayor compromiso económico en el país.

El anuncio fue realizado por el consejero delegado de la compañía, Satya Nadella, durante una visita a Sídney en el marco de su gira global sobre IA, junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Según el comunicado difundido por la empresa estadounidense, la inversión permitirá ampliar significativamente la capacidad de computación en la nube y supercomputación de IA de Microsoft en el territorio australiano, con planes para aumentar en más de un 140 % su infraestructura local en los próximos años.

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El proyecto incluye también nuevos compromisos en materia de defensa cibernética, con la expansión de la colaboración entre Microsoft y la Dirección de Señales de Australia (ASD), así como el fortalecimiento de la cooperación con el Departamento del Interior para proteger infraestructuras críticas y sistemas gubernamentales.

Asimismo, la empresa prevé formar a tres millones de australianos en habilidades relacionadas con la IA antes de 2028, en lo que calificó como el mayor programa de capacitación tecnológica de este tipo en el país.

El plan contempla además la colaboración con el Instituto Australiano de Seguridad en IA para evaluar riesgos en sistemas avanzados y promover un uso responsable de estas tecnologías, en línea con las prioridades del Gobierno.

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Como parte del acuerdo, Microsoft suscribió un memorando de entendimiento con el Ejecutivo australiano para alinearse con sus objetivos en materia de centros de datos e infraestructuras digitales, incluyendo el uso de energías renovables, la sostenibilidad hídrica y la creación de empleo local.

Australia ha intensificado su apuesta por la Inteligencia Artificial como motor de crecimiento económico y modernización, con el objetivo de posicionarse como un actor relevante en el desarrollo y adopción segura de estas tecnologías.

En este contexto, el Gobierno australiano anunció a principios de abril un acuerdo con la empresa Anthropic para fomentar la inversión y el desarrollo responsable de IA en el país, dentro de su Plan Nacional de IA lanzado a finales de 2025.

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gs