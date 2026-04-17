La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Universidad Sharda de la India establecerán un nodo internacional que fortalezca la construcción de una agenda global compartida en el campo de la Inteligencia Artificial.

Iniciativa que posiciona a la UAT como referente nacional en el uso ético y estratégico de estas tecnologías, se dijo en la reunión virtual que tuvieron el rector Dámaso Anaya Alvarado, con Vivek Kumar Gupta, y otros directivos de lesa prestigiada institución.

La implementación se desarrollará en tres fases estratégicas. En una primera etapa, se prioriza la articulación interna, la creación de laboratorios de inteligencia artificial y el fortalecimiento de la colaboración interdisciplinaria.

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Posteriormente, su expansión hacia las dependencias académicas y a la consolidación de redes de investigación.

Los académicos de la Universidad Sharda destacaron la relevancia de esta alianza académica, en la cual se propone la colaboración en inteligencia artificial, gobierno electrónico, desarrollo tecnológico y formación especializada, entre otros temas.

Durante la reunión acompañó al rector Anaya Alvarado, Fernando Ortiz Rodríguez, docente e investigador de la UAT, quien, como parte de este proyecto, realizará una estancia académica en la Universidad Sharda, en la India, consolidando vínculos y el desarrollo conjunto de iniciativas científicas y académicas.

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El rector de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas dijo que las universidades enfrentan una responsabilidad histórica ante la transformación tecnológica, y destacó que la UAT asume este reto con responsabilidad, visión y sentido humano, impulsando un modelo donde la innovación esté guiada por la ética, la inclusión y el bienestar social.

La inteligencia artificial no debe concebirse únicamente como un avance tecnológico, sino como un fenómeno educativo, cultural y social que redefine la forma de aprender, enseñar e investigar.

En ese sentido, convocó a la comunidad universitaria a pasar del manifiesto a la acción colectiva, consolidando un ecosistema académico capaz de generar conocimiento con impacto global.

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En el desarrollo de la reunión, la secretaria académica, Rosa Issel Acosta González, expuso los objetivos del Manifiesto Institucional de Inteligencia Artificial, que propone integrar un equipo multidisciplinario de académicos que siente las bases en la creación del Instituto de Inteligencia Artificial de la UAT.

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gs