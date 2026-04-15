Tampico, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) logró el 100 por ciento de excelencia académica en sus programas educativos acreditados y en su matrícula estudiantil formando programas de alta calidad, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

En la entrega de Reconocimientos de Acreditación y Reacreditación de Calidad, celebrada en el Aula Magna del Campus Sur de Tampico, afirmó que este logro no es un esfuerzo aislado, sino el fruto del trabajo colectivo de una comunidad universitaria que ha decidido avanzar con determinación hacia la excelencia.

“Hoy celebramos el resultado del trabajo colectivo de una universidad que decidió avanzar en comunidad y con determinación hacia la excelencia académica. Alcanzar el 100% de Programas Educativos Acreditados y el 100% de estudiantes formándose en programas de calidad, representa uno de los logros más significativos en la historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”, aseveró.

Lee también Clausuran el Casino Centenario en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Hacienda detecta movimiento irregular de dinero

Ante autoridades académicas y organismos acreditadores nacionales precisó: “La leducación pública es la herramienta principal para la transformación social en el estado. Este avance, fortalece el posicionamiento institucional de la UAT, consolidándose como un referente de calidad educativa gracias a la suma de esfuerzos y al liderazgo compartido.

También en su mensaje expresó que “hoy nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas se posiciona con fortaleza en el ámbito Estatal y Nacional, demostrando que la calidad educativa es posible cuando existe visión compartida y liderazgo colectivo, entre su comunidad, la sociedad civil y muy especialmente con el trabajo, liderazgo, acciones y esfuerzos de quienes dirigen a nuestro estado, nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya”.

Además convocó a la comunidad universitaria a continuar fortaleciendo la formación integral de los estudiantes, enfatizando que la calidad educativa debe reflejarse en beneficios concretos para la sociedad.

“Los invito a seguir fortaleciendo la profesionalización docente, la innovación educativa y la vinculación con los sectores productivos, sociales y gubernamentales, sigamos trabajando de manera coordinada con el Estado y con el Gobierno Federal para impulsar el desarrollo regional”, puntualizó.

En su momento, Rosa Isela Acosta González, secretaria académica de la UAT, destacó que la UAT se posiciona entre las cinco universidades del país con el 100% de sus programas acreditados, beneficiando a miles de estudiantes y consolidándola como referente en educación superior.

En el evento se entregaron reconocimientos a seis programas educativos evaluados en el periodo 2025-3 por organismos externos: Médico Cirujano de la Facultad de Medicina Matamoros por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM); por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Lee también Activista recauda hieleras para proteger anidación de tortugas en Tamaulipas; busca evitar riesgos en Playa Bagdad

Así como al programa de Contador Público y Licenciado en Comercio Exterior de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, así como Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental de la Facultad de Odontología.

De igual manera, el programa de Médico Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología, por el Consejo Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO). Asimismo, el programa de Licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por el Consejo Nacional para la Acreditación Superior en Derecho (CONFEDE).

La ceremonia contó con la participación de representantes de los organismos acreditadores, quienes coincidieron en reconocer la solidez académica y el compromiso institucional de la UAT. Entre ellos, el Dr. Julio César Gómez Fernández, presidente del COMAEM; el Mtro. Francisco Javier Solana Ortiz, vocal ejecutivo de los CIEES; la Dra. Laura Susana Acosta Torres, presidenta del CONAEDO, y el Dr. José Antonio Núñez Ochoa, presidente del CONFEDE.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv