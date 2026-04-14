Matamoros, Tamaulipas. - Para proteger y garantizar la anidación de tortugas Lora en Playa Badgad en Matamoros, Tamaulipas, el activista Jesús Elias Ibarra Rodríguez pidió que, por su cumpleaños, le obsequiaran hieleras de unicel que sirven como incubadoras.

El presidente de Conibio Global, organismo dedicado al cuidado y conservación de especies animales, solicitó en sus redes sociales el apoyo ciudadano para salvaguardar la integridad de esta especie en peligro de extinción.

Activista recauda hieleras para proteger anidación de tortugas en Tamaulipas; busca evitar riesgos en Playa Bagdad. Foto: Especial.

"En mi cumpleaños muchas personas me traen algún detalle, por eso los invito a que mejor nos donen hieleras de unicel que funcionan como una incubadora artificial donde colocamos los huevos de las tortugas una vez recuperados y después de 45 días, empiezan a eclosionar y eso nos permite tener porcentajes mucho mayores de especies".

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Dijo que de cada 100 huevos que colocan en estas hieleras, logran una incubación de hasta 99 crías en cada una de las nidadas.

Activista recauda hieleras para proteger anidación de tortugas en Tamaulipas; busca evitar riesgos en Playa Bagdad. Foto: Especial.

"Tenemos 10 años cuidando las nidadas que llegan, desafortunadamente estas tortugas corren muchos riesgos por la basura espacial, la de los turistas, la pesca ilegal y a todos los obstáculos que se deben enfrentar, estas hieleras salvan a una especie que está al borde de la extinción".

Ibarra Rodríguez destacó que en Playa Bagdad hay circulación de muchos vehículos y eso daña el sitio natural donde ellas anidan.

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"Hay saqueos, hay personas que consumen los huevos, por eso llevamos la incubación de manera artificial para mantener todos los parámetros, tanto físicos, químicos y biológicos".

Activista recauda hieleras para proteger anidación de tortugas en Tamaulipas; busca evitar riesgos en Playa Bagdad. Foto: Especial.

La respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar y hasta el momento, el activista ha recibido 279 hieleras que salvarán a más de 27 mil crías de tortuga Lora.

El activista anunció además que están registrando una alta actividad de anidación de en Playa Bagdad y que este fenómeno representa un momento clave para la en peligro de extinción.

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