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Ocho personas fueron detenidas como presuntas responsables del , cuyos cuerpos fueron abandonados -hace un año- en la zona turística de Los Fuertes de la ciudad de Puebla.

Se trata de siete hombres y una mujer, a quienes las autoridades ministeriales consideran presuntos responsables de haber privado de la libertad -el -, a cinco hombres, a quienes trasladaron a un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Amalucan, donde fueron sometidos, atados y asesinados.

Posteriormente, los cuerpos fueron abandonados al interior de un vehículo en inmediaciones del Recinto Ferial de Los Fuertes, donde también fue localizada una cartulina con un mensaje alusivo a un grupo delictivo.

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Los detenidos fueron identificados como Alejandro N., Miguel Ángel N., Adonay Alejandro N., Israel N., Irving de Jesús N., Yaneth Alejandra N., Juan Manuel N. y José Alfredo N., alias “El Willy”.

Un juez determinó vincularlos a proceso por su probable responsabilidad en el delito de y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Con ello, suman nueve personas vinculadas a proceso por los hechos que en el 2025 causaron zozobra, ello debido a que la aparición de cuerpos ocurrió días antes del inicio de la Feria de Puebla, una de las fiestas más importantes ara los poblanos, la cual se lleva a cabo precisamente en la zona histórica de Los Fuertes.

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dmrr/cr

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