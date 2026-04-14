Juchitán, Oax. – Unos 600 trabajadores del área de vectores adscritos a las jurisdicciones sanitarias dos, cuatro y seis de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), volvieron a suspender sus labores para exigir el pago de sus viáticos de este mes.

En la región del Istmo, unos 95 trabajadores “tomaron” la sede de la Jurisdicción Sanitaria dos, la oficina de vacunología, la de epidemiología y el almacén donde se surten las medicinas a las clínicas de primer nivel.

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Todos los paristas pertenecen a la sección sindical 71, mientras se espera que mañana se sumen los trabajares de que forman parte de las jurisdicciones de Valles, Mixteca y Costa que integran la sección sindical 74.

El pasado mes de marzo, los trabajadores del área de vectores de las seis jurisdicciones paralizaron sus labores durante una semana para exigir el pago de sus viáticos, así como la sustitución de los equipos de nebulización, camionetas y la entrega de uniformes.

Tras esa movilización, las autoridades ofrecieron que se comprarían nuevos equipos y se procedería a la renta de vehículos, pero solamente cubrieron el pago de viáticos y por esa razón volvieron a protestar este martes.

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