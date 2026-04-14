La Paz. - El Cabildo de La Paz, Baja California Sur, aprobó el Programa Municipal de Calidad del Aire “Mejor Aire”, una política pública que busca reducir emisiones contaminantes y fortalecer el monitoreo ambiental en el municipio.

La medida se concretó tras un proceso de exigencia ciudadana y acciones legales impulsadas desde 2021, que derivaron en una sentencia federal en 2023, mediante la cual se ordenó a la autoridad municipal implementar acciones para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

Monitoreo y coordinación institucional

El programa contempla la integración de inventarios de fuentes contaminantes, la implementación de sistemas de verificación de emisiones y el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del aire.

Como parte del acuerdo aprobado, el Ayuntamiento también autorizó la firma de un convenio con el Gobierno del estado para asegurar la operación de la estación de monitoreo ambiental instalada en la ciudad, cuyos datos ya se integran al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).

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Pendiente, la implementación

Organizaciones civiles que impulsaron el proceso señalaron que la aprobación representa un avance, aunque advirtieron que el reto principal será la ejecución de las medidas contempladas.

“El Programa Mejor Aire es un paso importante, pero sobre todo deja ver cómo la exigencia ciudadana y del uso de herramientas legales aportan a garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Ahora viene la etapa vital: su implementación efectiva y cumplimiento de sus metas”, declaró Mario Sánchez, director regional noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Por su parte, Lucía Fraustro, directora ejecutiva del Observatorio Cómo Vamos La Paz, comentó que es fundamental que el programa “no se quede en el papel” –dijo– sino que se concrete la instalación de un Grupo de Trabajo Integral de Calidad de Aire que también está en el programa y se asigne presupuesto para asegurar la coordinación, seguimiento y evaluación de acciones comprometidas.

Los activistas coincidieron en señalar que será clave este Grupo de Trabajo para el seguimiento a la política ambiental, y deberá quedar en un plazo de dos meses, así como contar con la representación de distintos sectores de la sociedad civil.

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Exigen a CFE reduzca contaminantes

Durante varios años, activistas y colectivos han denunciado que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad instaladas en La Paz generan contaminantes, afectando la calidad del aire, situación que se ha agudizado y agravado conforme la demanda de energía derivada del boom turístico en la región.

Esto ha derivado en una mayor presión a autoridades de todos los niveles para la implementación de acciones que garanticen el derecho a un medio ambiente sano.

La presión social ha llegado incluso al Congreso del estado que en marzo pasado aprobó un punto de acuerdo para demandar a CFE acciones inmediatas para reducir emisiones contaminantes de sus centrales.

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afcl/LL