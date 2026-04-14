La Paz, Baja California Sur.— Al encabezar el Foro de Seguridad “Atención a las causas por la paz”, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero sostuvo que en La Paz la seguridad ya se trabaja con un modelo que combina prevención, comunidad, fortalecimiento policial y coordinación institucional, en línea con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. La Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 plantea cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación absoluta con las entidades federativas; Milena afirmó que, desde lo local, La Paz ya materializa esa ruta con resultados concretos.

Durante el foro, Milena Quiroga destacó que su gobierno ha rehabilitado más de 60 parques y espacios públicos y consolidado 128 espacios Impulso, donde 26,681 niñas, niños y jóvenes reciben actividades gratuitas que fortalecen comunidad, previenen adicciones y abren oportunidades en colonias y delegaciones. Subrayó que atender las causas significa escuchar, recuperar espacios y generar alternativas reales para la niñez y la juventud antes de que la violencia toque sus vidas.

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La Paz apuesta por seguridad desde las causas. Foto: Especial

La alcaldesa también presentó resultados en el fortalecimiento de la Policía Municipal: 40 patrullas nuevas, 11 Unidades Violeta, 154 nuevos elementos, armamento y uniformes, además de un aumento salarial de hasta 43% para 828 policías, como parte de una política de dignificación y profesionalización. A ello se suma la Mesa Violeta, mediante la cual se ha brindado atención a más de 4,700 mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Para Milena, una estrategia seria de seguridad exige cuidar a quien cuida, atender a las víctimas y construir instituciones más sólidas.

Milena Quiroga afirmó que la experiencia de La Paz demuestra que la seguridad no se resuelve con una sola acción, sino con un proceso sostenido que une prevención, proximidad, mejores policías y trabajo coordinado con Marina, Sedena, Guardia Nacional, FGR, CNI y autoridades estatales y municipales, en sintonía con el modelo nacional de Claudia Sheinbaum. Señaló que lo logrado en La Paz ofrece una ruta clara para Baja California Sur: “La seguridad se construye desde las causas, se fortalece con comunidad, se sostiene con instituciones y se consolida con resultados”. Con este foro, Milena posicionó a La Paz como referencia local de una estrategia que sí puede escalar y dar resultados en todo el estado.

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