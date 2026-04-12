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Baja California registró un crecimiento en el empleo formal al cierre de marzo de 2026, impulsado por favorables, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), quien señaló que este avance se refleja en el aumento de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad.

La mandataria estatal indicó que el número de personas aseguradas ante el IMSS reportó un incremento de 2.4 por ciento, lo que ubica al estado entre los que presentan una evolución positiva en la generación de empleo formal.

Gobierno de Baja California reporta crecimiento en empleo formal; afiliación al IMSS aumenta 2.4% Foto: Especial.
Gobierno de Baja California reporta crecimiento en empleo formal; afiliación al IMSS aumenta 2.4% Foto: Especial.

Con este resultado, Baja California se posiciona entre las entidades con mejor desempeño en materia laboral, al mantener un entorno propicio para la inversión y la creación de oportunidades de trabajo.

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En un comunicado Ávila Olmeda explicó que, de acuerdo con las cifras más recientes, al cierre de marzo de 2026 la entidad alcanzó un total de 1 millón 49 mil 429 empleos formales registrados ante el IMSS, consolidando una base laboral sólida y en crecimiento sostenido.

Asimismo, durante el primer trimestre del año se han generado , lo que da cuenta del dinamismo económico de la región fronteriza y su aportación al crecimiento nacional.

Gobierno de Baja California reporta crecimiento en empleo formal; afiliación al IMSS aumenta 2.4% Foto: Especial.
Gobierno de Baja California reporta crecimiento en empleo formal; afiliación al IMSS aumenta 2.4% Foto: Especial.

“Estos resultados reflejan que en Baja California se están generando condiciones reales para que , con estabilidad y prestaciones”, destacó la gobernadora Marina del Pilar.

Y especificó que el Gobierno del Estado registra una tendencia positiva que fortalece la competitividad de Baja California a nivel nacional, consolidándola como un referente en generación de empleo y desarrollo económico

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