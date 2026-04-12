La fiscalía de Durango confirmó este domingo la muerte de una niña de 3 años y nueve personas lesionadas luego de un accidente en el municipio de El Mezquital.

Fue el 10 de abril que se reportó al personal de la fiscalía, destacamentado en este municipio, sobre el ingreso de varias personas lesionadas derivadas de una volcadura a un barranco.

Según el reporte, un grupo de personas viajaba de “raid” en una camioneta Chevrolet, línea Silverado, color rojo, conducida por Pedro “N”, circulando de la cabecera municipal hacia la localidad Pinole Quemado, y a la altura de una curva, el conductor perdió el control de la unidad, para posteriormente volcarse, dándose a la fuga el conductor.

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De lo anterior tomó conocimiento la Agente del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo sin vida hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, en tanto, los lesionados fueron auxiliados y trasladados para recibir atención médica al Hospital Integral del Mezquital.

Asimismo, elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) ya realiza las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de Pedro “N” (conductor de la unidad), para ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, por la responsabilidad que le resulte.

La fiscalía confirmó que los lesionados son dos hombres de 30 y 23 años, y tres mujeres de 20 y 24 años. Mientras que el restos de los heridos son niños de 6, 4 y 3 años.

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