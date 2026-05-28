Un juez de control vinculó a proceso a Julio “N”, acusado de su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su pareja, por hechos ocurridos en septiembre de 2022 en la colonia Cuchilla Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el imputado presuntamente atacó con un arma blanca a la víctima, quien perdió la visibilidad en uno de sus ojos a consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión.

Tras las diligencias ministeriales, la autoridad obtuvo una orden de aprehensión en contra de Julio “N”. Como parte de las acciones para localizarlo, en diciembre de 2025 la Fiscalía capitalina emitió un acuerdo de recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcionara información útil que permitiera ubicarlo.

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Las labores de inteligencia realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, derivaron en la localización y captura del señalado en el municipio de Huetamo de Núñez, Michoacán.

Durante la audiencia celebrada el pasado 27 de mayo de 2026, el Ministerio Público presentó entrevistas de la víctima, familiares y vecinos, además de diversos dictámenes periciales, con los que se sustentó la probable responsabilidad del imputado.

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Con base en estos elementos, el juez determinó vincularlo a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

mahc/LL