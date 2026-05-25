Un hombre identificado como Josué “N” fue detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de una persona ocurrido en la colonia Lomas de Becerra, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 16 de mayo de 2026, cuando la víctima acudió a un establecimiento presuntamente propiedad del ahora imputado. En ese lugar, tras una discusión, Josué “N” habría sacado un arma de fuego y disparado contra el hombre, causándole heridas en la espalda y el abdomen.

Familiares de la víctima la trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida horas después.

Lee también Brugada prevé entregar Parque Elevado y Línea 2 del Metro en junio; aceleran apertura de infraestructura

Tras las primeras diligencias, autoridades ministeriales reunieron testimonios y diversos indicios que permitieron identificar al presunto agresor. Además, el análisis de cámaras de videovigilancia y reconocimientos realizados por testigos reforzaron la investigación.

Dos días después del crimen, el 18 de mayo, agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a Josué “N” en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra.

Durante la audiencia celebrada este 25 de mayo, un juez determinó vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado, imponerle prisión preventiva como medida cautelar y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso continuará su curso judicial mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso legal. Conforme a la ley, el imputado es considerado inocente hasta que se emita una sentencia definitiva.

dmrr/rmlgv