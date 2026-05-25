Metrópoli | 25-05-26 | 20:30 | Actualizada | 25-05-26 | 20:30 |

Un hombre identificado como Josué “N” fue detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de una persona ocurrido en la colonia Lomas de Becerra, en la .

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 16 de mayo de 2026, cuando la víctima acudió a un establecimiento presuntamente propiedad del ahora imputado. En ese lugar, tras una discusión, Josué “N” habría sacado un arma de fuego y disparado contra el hombre, causándole heridas en la espalda y el abdomen.

Familiares de la víctima la trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida horas después.

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Tras las primeras diligencias, autoridades ministeriales reunieron testimonios y diversos indicios que permitieron identificar al presunto agresor. Además, el análisis de cámaras de videovigilancia y reconocimientos realizados por testigos reforzaron la investigación.

Dos días después del crimen, el 18 de mayo, agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a Josué “N” en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se cumplimentó la en su contra.

Durante la audiencia celebrada este 25 de mayo, un juez determinó vincularlo a proceso por el delito de , imponerle prisión preventiva como medida cautelar y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso continuará su curso judicial mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso legal. Conforme a la ley, el imputado es considerado inocente hasta que se emita una sentencia definitiva.

dmrr/rmlgv

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