TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Karla Esmeralda Núñez López, una joven de 28 años de edad, fue víctima de feminicidio en el municipio de Bochil, ubicado en la región norte de Chiapas, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Karla Esmeralda fue hallada muerta este lunes cuando se conmemora el Día Naranja, una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas para actuar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.

Por ese hecho, están detenidos Jorge Luis N y Marco Alonso N, como "responsables materiales" del feminicidio contra quienes se pedirá la sentencia máxima de 100 años de prisión.

La mujer fue hallada en vía pública, en la colonia La Granja, cerca de un campo de futbol. De acuerdo con la necropsia legal la causa del deceso fue por asfixia mecánica por estrangulamiento.

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La Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50 más 1 lamentó y condenó el feminicidio de Carla Esmeralda.

Confió en que las investigaciones sean con apego a derecho, perspectiva de género y sin omisiones, para garantizar justicia plena para Karla Esmeralda y su familia.

La agrupación destacó que después de casi un mes sin registrarse casos de feminicidio en Chiapas, este 25 de mayo se reporta el primer caso del mes.

El feminicidio de la joven representa el caso número 17 registrado en Chiapas durante este año, aunque no se habla precisamente de cifras.

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"Hablamos de vidas arrebatadas, de familias destruidas y de una sociedad que continúa siendo lastimada por la violencia feminicida", enfatizó.

La Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres recalcó que se ha insistido de manera permanente en la necesidad de revisar y fortalecer la alerta de violencia de género, así como establecer programas y acciones efectivas que permitan frenar la violencia y garantizar la protección de la vida y la seguridad de las mujeres en Chiapas.

Exigió a las autoridades correspondientes una investigación inmediata, diligente y con perspectiva de género para esclarecer el nuevo feminicidio y sancionar a los responsables.

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