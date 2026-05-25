Cuernavaca, Mor. - En medio de la crisis de inseguridad y tras las detenciones derivadas del “Operativo Enjambre”, la gobernadora Margarita González Saravia fue a Cuautla para respaldar públicamente a la alcaldesa interina Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero, quien asumió el sábado tras la fuga del edil Jesús Corona Damián.

Luego de presidir los honores a la bandera en el zócalo de ese municipio, la gobernadora rechazó que su administración haya recibido amenazas del crimen organizado, luego de versiones difundidas sobre presuntas presiones del Cártel del Pacífico para controlar el estado y los municipios de la zona oriente.

"Queremos decirle a todos los cuatlenses que estamos buscando la paz y seguridad de Cuautla y todo el estado", expresó la gobernadora en una breve entrevista.

La mandataria estatal aseguró que el gobierno estatal apoyará a la nueva administración municipal para recuperar la tranquilidad en una de las regiones más golpeadas por la violencia e inseguridad en Morelos.

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Asimismo, aseguró que el gobierno morelense trabajará de la mano del gobierno federal.

Edil con suspensión provisional

Mientras tanto, desde la clandestinidad, el alcalde Jesús Corona obtuvo una suspensión provisional del juzgado Quinto de Distrito contra una orden de aprehensión, sin embargo, solo lo protege para que, en caso de que sea detenido, lo presenten de inmediato ante el juez que lo requiere.

Conforme lo anterior, dice el acuerdo del juez, es procedente la medida y con fundamento en los artículos 128, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que una vez ejecutada la orden de aprehensión el quejoso Jesús Corona Damián, quede a disposición del juez del proceso para la continuación de la causa penal que se le instruye y a este órgano jurisdiccional, únicamente en lo que a su libertad personal se refiere -ya en internamiento-, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda.

Desde 2025, Corona Damián era señalado por presuntos nexos con operadores criminales en el oriente de Morelos, luego de la difusión de videos en los que aparecía reunido con Júpiter Araujo, jefe del Cartel del Pacífico Sur, aliado del Cartel de Sinaloa. Posteriormente, la FGR y la FEMDO obtuvieron una orden de captura dentro de investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, delitos contra la salud y extorsión.

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