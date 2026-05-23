Estados | 23-05-26 | 18:08 | Actualizada | 23-05-26 | 18:08 |

Cuernavaca, Mor.- Por mayoría de votos, el Cabildo del Ayuntamiento de designó esta tarde a Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero como síndica municipal en funciones de , en ausencia del alcalde Jesús Corona Damián, considerado .

Echeverría Guerrero desempeñará el cargo hasta por un periodo máximo de 90 días, conforme a lo establecido en la del Estado de Morelos.

El viernes, la gobernadora Margarita González Saravia informó que tanto en los ayuntamientos de Cuautla como en Atlatlahucan apoyarán a las autoridades y después integrará una terna para enviarla al Congreso de Morelos para elegir a los sustitutos de los ediles acusados de nexos con la delincuencia organizada.

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La funcionaria municipal adelantó que en los próximos días se realizarán los nombramientos correspondientes a las áreas de Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor. | Foto: Especial.
La funcionaria municipal adelantó que en los próximos días se realizarán los nombramientos correspondientes a las áreas de Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor. | Foto: Especial.

Durante su primer mensaje institucional, Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero aseguró que el gobierno municipal continuará trabajando con normalidad y garantizó estabilidad administrativa, operativa y financiera para el municipio. Señaló que los servicios públicos municipales seguirán desarrollándose de manera regular, priorizando la atención a las necesidades de la ciudadanía y manteniendo en operación las distintas áreas del ayuntamiento.

En materia de seguridad pública, indicó que las corporaciones municipales continuarán trabajando de manera permanente y coordinada, además de fortalecer las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de tranquilidad para las familias cuautlenses.

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Durante su primer mensaje institucional, Echeverría Guerrero aseguró que el gobierno municipal continuará trabajando con normalidad. | Foto: Especial.
Durante su primer mensaje institucional, Echeverría Guerrero aseguró que el gobierno municipal continuará trabajando con normalidad. | Foto: Especial.

Asimismo, informó que las cuentas públicas del ayuntamiento no se encuentran bloqueadas, por lo que están garantizados los pagos correspondientes para trabajadores municipales y proveedores, asegurando así la continuidad administrativa y financiera de la presente gestión.

La funcionaria municipal destacó que el ayuntamiento mantiene condiciones de gobernabilidad y estabilidad institucional, reiterando que las actividades y programas del gobierno en turno continuarán desarrollándose con normalidad en beneficio de la población. De igual manera, adelantó que en los próximos días se realizarán los nombramientos correspondientes a las áreas de Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor.

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JACL/cr

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