Cuernavaca, Mor.- Por mayoría de votos, el Cabildo del Ayuntamiento de Cuautla designó esta tarde a Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero como síndica municipal en funciones de presidenta municipal, en ausencia del alcalde Jesús Corona Damián, considerado prófugo de la justicia desde el miércoles pasado.

Echeverría Guerrero desempeñará el cargo hasta por un periodo máximo de 90 días, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

El viernes, la gobernadora Margarita González Saravia informó que tanto en los ayuntamientos de Cuautla como en Atlatlahucan apoyarán a las autoridades y después integrará una terna para enviarla al Congreso de Morelos para elegir a los sustitutos de los ediles acusados de nexos con la delincuencia organizada.

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La funcionaria municipal adelantó que en los próximos días se realizarán los nombramientos correspondientes a las áreas de Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor. | Foto: Especial.

Durante su primer mensaje institucional, Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero aseguró que el gobierno municipal continuará trabajando con normalidad y garantizó estabilidad administrativa, operativa y financiera para el municipio. Señaló que los servicios públicos municipales seguirán desarrollándose de manera regular, priorizando la atención a las necesidades de la ciudadanía y manteniendo en operación las distintas áreas del ayuntamiento.

En materia de seguridad pública, indicó que las corporaciones municipales continuarán trabajando de manera permanente y coordinada, además de fortalecer las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de tranquilidad para las familias cuautlenses.

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Durante su primer mensaje institucional, Echeverría Guerrero aseguró que el gobierno municipal continuará trabajando con normalidad. | Foto: Especial.

Asimismo, informó que las cuentas públicas del ayuntamiento no se encuentran bloqueadas, por lo que están garantizados los pagos correspondientes para trabajadores municipales y proveedores, asegurando así la continuidad administrativa y financiera de la presente gestión.

La funcionaria municipal destacó que el ayuntamiento mantiene condiciones de gobernabilidad y estabilidad institucional, reiterando que las actividades y programas del gobierno en turno continuarán desarrollándose con normalidad en beneficio de la población. De igual manera, adelantó que en los próximos días se realizarán los nombramientos correspondientes a las áreas de Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor.

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