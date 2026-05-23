Pachuca.- Un ataque armado en contra de una mujer, ocurrido al interior de un bar en el municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, derivó en la muerte de la víctima, confirmó la Procuraduría de Justicia de está entidad.

Según se dio a conocer, durante la noche de ayer una mujer identificada como Lucero “N”, quien se encontraba en el establecimiento denominado “La Escondida”, ubicado en la comunidad de Huitel, fue atacada a balazos por un sujeto que ingresó al lugar.

Se señaló que, de manera directa, el hombre accionó una pistola y disparó contra la víctima, quien recibió varios impactos de arma de fuego en la cabeza.

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Sin embargo, aún con vida fue trasladada al Hospital de Cinta Larga, donde posteriormente perdió la vida. En el lugar, elementos estatales y municipales activaron un operativo de búsqueda y detención del agresor; sin embargo, este logró escapar.

Extraoficialmente, testigos señalaron que el sujeto sería su pareja sentimental. No obstante, hasta el momento no se ha logrado la detención del presunto responsable.

Este homicidio ocurre apenas a unos días del asesinato de otra joven. Este caso se registró el pasado 17 de mayo sobre la calle Vicente Guerrero, en el municipio de Actopan, donde una discusión entre una mujer y su expareja derivó en el crimen.

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De acuerdo con los reportes, el incidente se dio en plena vía pública donde el sujeto accionó un arma de fuego contra la víctima, quien fue trasladada de emergencia a un hospital, donde horas después falleció. En tanto, el hombre identificado con las iniciales E. B. M. fue retenido por vecinos de la zona.

Por su parte la Procuraduría de Justicia dio a conocer que el responsable de este asesinato se encuentra en prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio en agravio de Dulce “N”.

Se informó que el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso durante la audiencia inicial; sin embargo, el imputado se acogió al término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia continuará el próximo 25 de mayo.

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