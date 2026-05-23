Pachuca.- Debido a una intensa acumulación de espuma generada por aguas negras, fue necesario el cierre de la carretera Alfajayucan-Chilcuautla desde la noche de ayer, informaron autoridades municipales de Alfajayucan, Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, desde la tarde-noche de ayer una gran acumulación de espuma bloqueó el paso sobre la vía, a la altura de la comunidad de La Cañada, por lo que fue necesario cerrar la vialidad a fin de evitar algún percance.

Lee también Conagua aplica agentes biológicos especializados para sanear Presa Endhó en Hidalgo; implementa acciones de control sanitario

Se dio a conocer que elementos de Protección Civil mantienen acciones para garantizar las condiciones de seguridad de los automovilistas y tratar de dispersar la espuma.

Foto: Especial

Indicaron que el cierre se mantendrá hasta que concluyan las labores de limpieza y la valoración de riesgos, por lo que hicieron un llamado a pobladores y automovilistas a utilizar rutas alternas.

Lee también Intensa granizada afecta varios municipios en Hidalgo; habitantes reportan hielo del tamaño de limones

En el lugar permanecen desplegados elementos de Protección Civil y Seguridad Pública, quienes realizan labores preventivas y de vigilancia.

Las aguas negras generan acumulación de espuma debido a los detergentes y materia orgánica que contienen; además, puede tener químicos, bacterias y así como diversos contaminantes, por lo que se hizo un llamado a la población a no tocarla.

Foto: Especial

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl