Este sábado el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez tuvo su conferencia de prensa de presentación de la pelea contra Christian Mbilli el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita, un combate que aumentará el patrimonio y la fortuna que el tapatío construyó a lo largo de su carrera y que, a día de hoy, lo tiene como el segundo deportista mejor pagado del mundo.

A pesar de venir de una derrota en Las Vegas que le quitó el título de campeón indiscutido del peso supermediano, el pugilista mexicano apareció como el segundo atleta mejor pagado del mundo, tan solo por detrás de Cristiano Ronaldo, quien juega en el Al Nassr de la liga de Arabia Saudita.

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De acuerdo con FOX Sports, el Canelo tuvo ganancias superiores a los 170 millones de dólares durante el último año entre peleas, patrocinios y negocios personales. Cabe recordar que, tan sólo por la pelea con Terence Crawford, Álvarez Barragán aseguró una bolsa 100 millones de dólares.

Desde que se asoció con Turki Alalshikh, las ganancias proyectadas para el Canelo, solamente por subirse al ring, son de 400 millones de dólares.

El líder de esta tabla de atletas mejor pagados es Cristiano Ronaldo, con ingresos estimados en 300 millones de dólares.

A continuación, te presentamos la lista de los 10 atletas mejor pagados del mundo.

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LOS 10 DEPORTISTAS MEJOR PAGADOS DEL MUNDO

Cristiano Ronaldo — 300 millones de dólares Saúl Álvarez — 170 millones Lionel Messi — 140 millones LeBron James — 137.8 millones Shohei Ohtani — 127.6 millones Stephen Curry — 124.7 millones Jon Rahm — 107 millones Karim Benzema — 104 millones Kevin Durant — 103.8 millones Lewis Hamilton — 100 millones

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