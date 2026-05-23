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Este sábado, en el Gran Museo Egipcio de Giza, Egipto, se llevó a cabo la primera conferencia de prensa previa a la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli, el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita. Allí, el tapatío y el francocamerunés residente de Canadá se vieron cara a cara e intercambiaron sus primeras "amenazas" antes del combate.
Al ser cuestionado sobre las posibilidades que tienen de ganar la pelea, Mbilli confesó que está en un 50-50. Sin embargo, Canelo mencionó que su contrincante no tiene chance alguna de vencerlo. A ese comentario, el actual campeón del peso supermediano respondió: "Te sorprenderás en septiembre", y Álvarez remató: "No, tú te vas a sorprender".
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Después, Mbilli, que tiene récord de 29 victorias (24 por la vía del nocaut) y 1 empate, le dijo a Canelo que "en septiembre te arrepentirás de estar en el ring", y el campeón mexicano le respondió: "No, tú verás cosas diferentes. No soy como tus oponentes que te llevan a Francia y que te los ponen a modo".
Canelo, fiel a su estilo respetuoso pero confrontador al mismo tiempo, cuando Mbilli le dijo: "Yo no soy Munguía", lo calló con el siguiente comentario: "Y no, tampoco eres Golovkin... Como dije, si yo tuviera 50 años, tampoco podrías vencerme".
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