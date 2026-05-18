Pachuca. - Una fuerte granizada y lluvia se registró en varios municipios del estado de Hidalgo, donde, de acuerdo con reportes de habitantes de las demarcaciones afectadas, los granizos alcanzaron el tamaño de un limón.

Durante la tarde, municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma, Tepeapulco, Actopan, El Arenal, Acatlán, Metepec y Cuautepec reportaron intensa caída de granizo, la cual provocó daños en techumbres y severos anegamientos.

Granizada deja severos anegamientos en Hidalgo; reportan daños en techumbres y domos. Foto: Especial.

La tormenta sorprendió a habitantes de estas demarcaciones, quienes a través de redes sociales compartieron imágenes y videos de los granizos de gran tamaño.

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Autoridades de Protección Civil de los municipios afectados realizaron recorridos para prestar auxilio a la población.

Granizada deja severos anegamientos en Hidalgo; reportan daños en techumbres y domos. Foto: Especial.

De igual manera, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado efectuó inspecciones preventivas en instalaciones gubernamentales y zonas identificadas como de riesgo.

Uno de los puntos que requirió atención fue una tienda de autoservicio, cuyo domo se fracturó debido a la fuerza de la granizada. Además, se reportaron afectaciones en cultivos, invernaderos y viviendas.

dmrr