Culiacán, Sinaloa. - Con la presencia de más de 900 niñas y niños integrados en 48 equipos, el Ayuntamiento de Culiacán puso en marcha el "Mundialito Culiacán 2026" mediante una ceremonia inaugural realizada en un ambiente de celebración deportiva, con el objetivo de promover la convivencia familiar, fortalecer valores entre la niñez y fomentar competencias sanas durante las actividades que se desarrollarán hasta el domingo 24.

La apertura reunió a familias, entrenadores y aficionados, quienes acompañaron el arranque del torneo mientras delegaciones infantiles representaban a distintos países en un desfile inspirado en una copa mundial. Las y los participantes recorrieron la cancha entre muestras de apoyo, convirtiendo el evento en una jornada marcada por referencias internacionales y entusiasmo colectivo.

Durante el inicio oficial, la presidenta municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, señaló que este encuentro busca generar espacios de unión entre familias culiacanenses y destacó la relevancia de impulsar actividades dirigidas al desarrollo integral de niñas y niños. También reconoció la participación de madres, padres, entrenadores y organizadores involucrados en el proyecto.

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Inicia "Culiacán Mundialito 2026" con 900 niñas y niños; participarán 48 equipos. Foto: Especial.

Uno de los elementos que captó mayor atención fue la aparición del Capibara, mascota oficial del Mundialito Culiacán 2026, que provocó reacciones entre el público infantil. A ello se sumó la proyección de un material audiovisual sobre el origen y significado del torneo, enfocado en transmitir identidad, compañerismo y experiencias compartidas para los participantes.

La ceremonia incluyó además un espectáculo con música, efectos visuales, imágenes motivacionales y pirotecnia, mientras que la interpretación del Himno Nacional Mexicano estuvo a cargo de la artista sinaloense Marlla, en uno de los momentos protocolarios del programa inaugural.

El comienzo formal de las actividades ocurrió con la toma de protesta y declaratoria inaugural realizada por Cristian, quien representó a las y los jugadores del torneo y dio paso al desarrollo del Mundialito Culiacán 2026, cuyas competencias continuarán durante la semana.

dmrr