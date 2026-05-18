Pachuca. - Un saldo de cinco personas sin vida dejaron tres ataques armados registrados en distintos puntos del estado de Hidalgo. Entre las víctimas se encuentra una mujer, de acuerdo con reportes de corporaciones policiacas de esta entidad.

Según se informó, uno de los hechos ocurrió en el municipio de Mixquiahuala, en la colonia Cañada, donde vecinos del lugar reportaron haber escuchado una intensa ráfaga de disparos de arma de fuego, por lo que se alertó a las corporaciones de seguridad.

Al lugar arribaron elementos policiales quienes confirmaron que en el sitio se encontraban dos hombres sin vida. De manera preliminar, se indicó que dos sujetos que viajaban en motocicleta dispararon en contra de las víctimas.

Otro de los hechos se registró en el municipio de Zempoala, sobre la antigua carretera México-Tuxpan, en la localidad de Venustiano, donde, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia, fueron localizados los cuerpos de un hombre y una mujer a escasos 30 metros de la cinta asfáltica.

Lee también Ruta Conecta en Tamaulipas; arranca transporte gratuito e incluyente en Ciudad Victoria

Se informó que ambas víctimas fueron localizadas en tierras de cultivo y presentaban lesiones producidas por arma de fuego en la cabeza. Hasta el momento, los cuerpos permanecen en calidad de desconocidos.

Asimismo, se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre identificado como Ramiro “N”, de 38 años de edad, quien presuntamente se dedicaba a la venta de automóviles. Este hecho ocurrió en el municipio de Singuilucan.

Se informó que la víctima fue localizada en una parcela de cultivo y también presentaba lesiones por arma de fuego.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

dmrr