Cuernavaca, Mor. - Agentes de Investigación Criminal (AIC) de Fiscalía General del Estado de Morelos rescataron este domingo a una persona privada de su libertad, y detuvo a dos hombres en calidad de presuntos implicados en la comisión del secuestro, en el municipio de Jiutepec, contiguo a Cuernavaca.

Hace cinco días, el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó sobre la liberación de tres personas privadas de su libertad en la zona oriente del estado, y la detención de cinco presuntos responsables.

El rescate ocurrió la tarde del lunes pasado como resultado de un trabajo de coordinación con las corporaciones estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó el fiscal morelense.

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En ambos casos, dijo el fiscal Blumenkron Escobar, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos y de autoridades mexiquenses, desplegaron los operativos en la zona oriente morelense y límites del Estado de México, y en el municipio de Jiutepec.

Las tres víctimas de secuestro se encuentran en buen estado de salud y, de acuerdo con la FGE, a los detenidos en el secuestro de Jiutepec se les aseguró un vehículo, un arma de fuego y teléfonos móviles.

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