La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, aseguró que el gobierno municipal fortalece la seguridad pública mediante el uso de datos, análisis policial y acciones focalizadas para proteger a las familias, comercios, escuelas y espacios públicos de la capital de Baja California Sur.

De acuerdo con información de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, entre 2021 y 2025 se registró una disminución en diversos delitos patrimoniales y de contacto directo.

El robo a casa habitación pasó de 396 a 272 casos

El robo a vehículo, de 181 a 130

El asalto a negocio, de 105 a 66

El asalto a persona, de 51 a 28

El robo a planteles educativos, de 61 a 22 denuncias.

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La alcaldesa señaló que estos resultados tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la población, particularmente en la tranquilidad de las familias y en la seguridad de negocios y escuelas.

“La seguridad no se construye solo con patrullas; se construye entendiendo dónde están los problemas, actuando a tiempo y corrigiendo con datos”, afirmó.

El reporte también identifica problemáticas que requieren atención prioritaria, como el incremento en casos de violencia familiar, daños, violencia contra la mujer, lesiones y amenazas.

Milena Quiroga sostuvo que reconocer estos focos rojos forma parte de una estrategia de gobierno basada en la responsabilidad y la prevención, con énfasis en la atención del entorno familiar, la protección de las mujeres y la intervención temprana en conflictos.

La estrategia implementada en La Paz se alinea con la política nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual prioriza la atención a las causas, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, así como la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

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En ese contexto, el municipio aplica análisis de incidencia delictiva, patrullajes focalizados, prevención comunitaria y fortalecimiento de la Policía Municipal.

La Unidad Táctica de Análisis Policial permite identificar zonas prioritarias, detectar patrones delictivos y orientar operativos con base en evidencia, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en materia de seguridad pública.

El gobierno municipal destacó que este modelo de trabajo busca consolidar una estrategia preventiva y cercana a la ciudadanía, con potencial de replicarse en otros municipios de Baja California Sur y del país.

“En La Paz, sí estamos construyendo seguridad con método, con coordinación y con resultados. Vamos a seguir trabajando para cuidar a las familias, atender los focos rojos y consolidar una ciudad más tranquila para todas y todos”, concluyó Milena Quiroga.

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