Oaxaca. – El próximo 20 de mayo de 2026 se cumplirán tres meses de la desaparición de la ingeniera Roxana López Martínez, del pueblo triqui San Martín Itunyoso. En una protesta en la capital del estado para exigir su localización con vida, organizaciones denunciaron la alarmante la desaparición de mujeres indígenas en el estado de Oaxaca.

“La desaparición de una mujer indígena no puede tratarse con indiferencia y burocracia, ya que cada día sin respuesta representa un dolor para su familia, y una señal alarmante para todas las comunidades indígenas de Oaxaca”, aseguraron los integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO), frente al palacio de gobierno.

Y señalaron la omisión de las autoridades responsables, especialmente de la Fiscalía de Oaxaca, para no dar con el paradero de la joven, quien ya cumplió 90 días sin ser localizada desde su desaparición el 20 de febrero del 2026.

Marisela García integrante del CIPO expuso que no hay respuesta oficial, y eso preocupa a los familiares de Roxana y a las organizaciones sociales, “quienes se aliaron para recuperar a la ingenieria con vida”.

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“La familia de Roxana sigue esperando y denuncia omisiones, falta de respuesta del estado. Hace un mes hubo un cateo en el domicilio del edil y hasta la fecha no se sabe qué hallaron, o qué localizaron. La familia exige atención inmediata”, explicó.

Además, dijo que las autoridades tampoco han dado con el principal sospecho de la desaparición de Roxana López, su expareja Dagoberto López Díaz, sobrino del actual edil de ese municipio Vilgaid López Guadalupe, quien se encuentra prófugo.

Roxana López, de 24 años de edad, fue vista por última vez el 20 de febrero del 2026 en San Martín Itunyoso, de donde es originaria; vecinos de ese municipio han señalado que la joven se encontraba en la casa de su novio, Dagoberto López, con domicilio ubicado en el mismo predio el que se ubica la casa del edil Vilgaid López, sin que hasta el momento se tenga mayores datos.

“Van tres meses que no sabemos nada de Roxana, su familia es humilde y muy trabajadora, no deben vivir con dolor, eso es una violación a sus derechos humanos, que desafortunadamente ni el estado ni nadie les da acompañamiento, por eso pedimos urgentemente que se les brinde ayuda emocional y psicológico, pues la ausencia de su hija representa mucho dolor”, apuntaron los integrantes del CIPO, quienes instalaron un plantón indefinido a las afueras del palacio de gobierno para exigir la aparición con vida de Roxana.

dmrr