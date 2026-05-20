Como parte del Plan Maestro de Saneamiento y Recuperación de la Presa Endhó, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aplicó 600 kilogramos de agentes biológicos especializados para el control larvario mediante fumigación aérea con drones, los cuales usan la inteligencia artificial (IA) para detectar las zonas de alta carga orgánica y vegetación acuática.

Del 11 al 16 de mayo de 2026, las brigadas operativas realizaron acciones de fumigación y control del lirio acuático y el mosquito Cúlex, en 200 hectáreas de la Presa Endhó y 198 hectáreas en nueve comunidades de la región, beneficiando directamente a 10 mil 169 habitantes de 3 mil 390 viviendas.

“De esta manera, no solo garantiza una dosificación precisa del insecticida y minimiza el impacto ambiental, sino que elimina el desperdicio en área sin maleza”, señaló la dependencia en un comunicado oficial.

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De manera paralela, informó, se realizaron fumigaciones terrestres en las comunidades de: San Francisco Bojay Colonia, General Pedro María Anaya, San Mateo La Curva, La Loma, La Ermita, San Gabriel, El Retiro, Santa María Michimaltongo Pueblo y Xijete de Zapata, utilizando equipos de termonebulización, tecnología ULV y aspersión manual al interior de viviendas.

Conagua aplicó 600 kilogramos de agentes biológicos especializados para el control larvario en la Presa Endhó (20/05/2026). Foto: Especial

Como parte de las acciones comunitarias, las brigadas desarrollaron jornadas de perifoneo preventivo, difusión de medidas sanitarias y recorridos informativos para mantener comunicación directa con la población antes de cada operativo.

“Desde el inicio de este proyecto entendimos que la recuperación de la Presa Endhó tenía que construirse de la mano de las comunidades. Por eso, hemos atendido sus inquietudes y ajustado, incluso, los calendarios operativos para responder a sus demandas. Este plan no sólo busca sanear la presa sino mejorar la vida de las familias”, señaló Mayela Godínez Alarcón, Gerente de Planificación Hídrica de la Comisión Nacional del Agua.

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Reiteró que dicho plan contempla acciones integrales de control sanitario, extracción de lirio acuático, recuperación ambiental y fortalecimiento comunitario, bajo una estrategia de largo plazo respaldada por criterios técnicos y seguimiento operativo permanente.

Asimismo, destacó que las intervenciones continuarán desarrollándose de manera gradual y coordinada durante las próximas semanas, priorizando la salud de las familias y la recuperación ambiental de la región.

Conagua aplicó 600 kilogramos de agentes biológicos especializados para el control larvario en la Presa Endhó (20/05/2026). Foto: Especial

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