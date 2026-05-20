Más Información

Moody’s recorta calificación crediticia de la deuda soberana de México; está a un nodo de perder el grado de inversión

Moody’s recorta calificación crediticia de la deuda soberana de México; está a un nodo de perder el grado de inversión

Harfuch: Rocha está en Sinaloa, no tiene escolta federal, sino estatal

Harfuch: Rocha está en Sinaloa, no tiene escolta federal, sino estatal

Trump va contra las remesas; endurece control financiero en EU con orden para que bancos revisen ciudadanía de clientes

Trump va contra las remesas; endurece control financiero en EU con orden para que bancos revisen ciudadanía de clientes

EU imputa al expresidente cubano Raúl Castro; lo acusa de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

EU imputa al expresidente cubano Raúl Castro; lo acusa de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

Maru Campos rechaza ignorar llamada de Sheinbaum; “la presidenta tiene mi celular”, afirma tras polémica por agentes de la CIA en Chihuahua

Maru Campos rechaza ignorar llamada de Sheinbaum; “la presidenta tiene mi celular”, afirma tras polémica por agentes de la CIA en Chihuahua

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

La (Ssa) emitió un “Aviso Preventivo de Viaje por la Copa Mundial de la FIFA 2026” para los asistentes a cualquiera de los tres países sedes (México, Estados Unidos y Canadá).

Advirtió el riesgo, en nivel bajo, de exponerse a posibles contagios de sarampión, viruela símica o enfermedades de transmisión sexual, Dengue, Chikungunya, Zika, Fiebre del Oeste del Nilo, Enfermedad de Lyme, Fiebre Manchada, etcétera.

“Al tratarse de un evento masivo internacional, es importante tomar en cuenta que los asistentes podrían exponerse no solamente a propios de las sedes del evento, sino que pueden existir riesgos externos al existir concentración de personas de otras partes del mundo, por lo que es recomendable aplicar las medidas preventivas generales”, refirió en el Aviso.

Lee también

El iniciará en México el próximo 11 de junio, y se desarrollarán los juegos hasta el 19 de julio de 2026, en estadios del país, y también de Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos albergará 78 partidos distribuidos en 11 sedes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco (Santa Clara) y Seattle; será sede de 13 partidos en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; y Canadá acogerá 13 partidos en dos sedes: Toronto y Vancouver.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]