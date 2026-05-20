La Secretaría de Salud (Ssa) emitió un “Aviso Preventivo de Viaje por la Copa Mundial de la FIFA 2026” para los asistentes a cualquiera de los tres países sedes (México, Estados Unidos y Canadá).

Advirtió el riesgo, en nivel bajo, de exponerse a posibles contagios de sarampión, viruela símica o enfermedades de transmisión sexual, Dengue, Chikungunya, Zika, Fiebre del Oeste del Nilo, Enfermedad de Lyme, Fiebre Manchada, etcétera.

“Al tratarse de un evento masivo internacional, es importante tomar en cuenta que los asistentes podrían exponerse no solamente a riesgos de salud propios de las sedes del evento, sino que pueden existir riesgos externos al existir concentración de personas de otras partes del mundo, por lo que es recomendable aplicar las medidas preventivas generales”, refirió en el Aviso.

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El Mundial de Fútbol iniciará en México el próximo 11 de junio, y se desarrollarán los juegos hasta el 19 de julio de 2026, en estadios del país, y también de Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos albergará 78 partidos distribuidos en 11 sedes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco (Santa Clara) y Seattle; México será sede de 13 partidos en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; y Canadá acogerá 13 partidos en dos sedes: Toronto y Vancouver.

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