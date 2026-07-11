Emiliano Zurita lidera el fin del mundo en serie

La cosa es sencilla: el mundo como lo conocemos terminó y ha surgido una especie de profeta que recaerá en manos de Emiliano Zurita, el actor mexicano de Nadie nos vio partir y Zorro, quien tendrá la misión de sacar todo adelante.

La serie: El futuro es nuestro, actualmente en grabaciones y que reúne a un elenco internacional que incluye al uruguayo Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve), a la colombiana Marleyda Soto (Cien años de soledad), a la argentina Delfina Chaves (Felices los seis) y al chileno Alfredo Castro (No).

“Es una distopía de que el mundo se acabó y surge un chico que es el profeta esperado, la cosa es que yo soy su asesor y hay mil historias. Hay actores de toda Latinoamérica y lo importante es que cada uno hace (representa) a su país, no hay acentos, porque hay un gobierno latinoamericano”, revela Castro.

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La producción de ocho episodios está basada en la novela The world Jones made, del escritor estadounidense Philip K. El escritor Mateo Gil (Pedro Páramo y Los favoritos de Midas) funge como showrunner, mientras que la dirección recae en manos de los brasileños Vicente Amorim (Senna) y Daniel Rezende (O filho de mil homens), junto con el argentino Jesús Braceras (Barrabrava).

De acuerdo con la sinopsis oficial difundida por Netflix, la historia se sitúa en 2047, cuando el colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes.

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“No puedo decir mucho, pero imaginen lo que puede ser un asesor de este personaje, lo que eso significa, lo que sí, es hay gente de todo el continente. Yo acabo de terminar mi parte, se comenzó en noviembre, pero aún sigue”, dice divertido Castro.

La cinta es producida por K&S Films y Electric Shepherd Productions.

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En cartera, México

Castro espera el estreno de la cinta mexicana Aquí hay dragones, también de temática distópica.

La película se ubica en México de 2054, cuando las fuerzas militares controlan todo y también hay lucha por el agua. Al actor le toca hacer al padre de una chica (Camila Calónico) que intenta hacer algo mejor para su vida.

Emiliano Zurita lidera el fin del mundo en serie

Iría Gómez Concheiro es la realizadora de esta historia en la cual la joven, al pensar que habrá una invasión de bárbaros a la región, decide huir de su padre y del régimen militar cruel.

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“Es una película que estamos luchando para que salga, no he visto nada aún, pero es una historia que creo a a muchos unirá”, apunta Castro.

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