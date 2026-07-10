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El SoFi Stadium de Los Ángeles se convirtió por unas horas en una pasarela de estrellas de Hollywood. La tarde de este 10 de julio, durante el partido entre España y Bélgica, figuras como Brad Pitt y Penélope Cruz se dieron cita para disfrutar del encuentro mundialista desde las gradas.
Las cámaras de medios de comunicación y algunos aficionados captaron al protagonista de “El club de la pelea”, quien acudió junto a su novia, la ejecutiva especializada en la industria joyera Inés de Ramón, mientras alentaba a la selección española. Por su parte, Cruz apareció acompañada del actor Javier Bardem, con quien compartió su apoyo a “La Roja”.
Semanas atrás, Cruz ya había celebrado el avance de la selección en el torneo al compartir una fotografía junto a Rosalía durante el partido de dieciseisavos de final contra Austria en su cuenta de Instagram.
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El mundo de la música también estuvo presente en la jornada mundialista, pues Noel Gallagher, integrante de Oasis, fue captado disfrutando del encuentro. Será este sábado cuando el músico probablemente vuelva a las gradas para apoyar a su selección durante el Inglaterra-Noruega.
Timothée Chalamet fue otro de los famosos que robó reflectores; incluso se tomó fotografías con algunos fanáticos. Además, se reportó la presencia del actor mexicano Diego Boneta y de Yura Borisov, conocido por su participación en “Anora”.
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