El SoFi Stadium de Los Ángeles se convirtió por unas horas en una pasarela de estrellas de Hollywood. La tarde de este 10 de julio, durante el partido entre España y Bélgica, figuras como Brad Pitt y Penélope Cruz se dieron cita para disfrutar del encuentro mundialista desde las gradas.

Las cámaras de medios de comunicación y algunos aficionados captaron al protagonista de “El club de la pelea”, quien acudió junto a su novia, la ejecutiva especializada en la industria joyera Inés de Ramón, mientras alentaba a la selección española. Por su parte, Cruz apareció acompañada del actor Javier Bardem, con quien compartió su apoyo a “La Roja”.

Semanas atrás, Cruz ya había celebrado el avance de la selección en el torneo al compartir una fotografía junto a Rosalía durante el partido de dieciseisavos de final contra Austria en su cuenta de Instagram.

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El mundo de la música también estuvo presente en la jornada mundialista, pues Noel Gallagher, integrante de Oasis, fue captado disfrutando del encuentro. Será este sábado cuando el músico probablemente vuelva a las gradas para apoyar a su selección durante el Inglaterra-Noruega.

Las cosas lindas que deja el mundial, Noel Gallagher saludando a Penelopez Cruz. pic.twitter.com/yJZqmBuaox — 👽 (@TheChipi) July 10, 2026

Timothée Chalamet fue otro de los famosos que robó reflectores; incluso se tomó fotografías con algunos fanáticos. Además, se reportó la presencia del actor mexicano Diego Boneta y de Yura Borisov, conocido por su participación en “Anora”.

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Timothée Chalamet hugging a fan at the Spain vs. Belgium World Cup match in Los Angeles today. 🤍 pic.twitter.com/FrBusA3MCa — timothée chalamet nation (@timotheenation) July 10, 2026

España derrotó 2-1 a Bélgica y consiguió su pase a las semifinales del Mundial de Futbol 2026.

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