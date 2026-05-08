Un nuevo documental sobre la banda británica Oasis a cargo del creador de los 'Peaky Blinders' Steven Knight, que verá la luz en el último trimestre del año, ofrecerá la primera entrevista conjunta de los hermanos Liam y Noel Gallagher en más de 25 años.

El documental, que todavía no tiene titulo, cuenta con la producción de Magna Studios y Sony Music Vision, y estrenará de forma limitada en cines el 11 de septiembre antes de estar disponible en la plataforma bajo demanda Disney+ a finales de este año, según informaron en un comunicado.

La cinta seguirá a los hermanos Gallagher durante su gira de reunión 'Oasis Live'25', que los llevó el año pasado por escenarios de todo el mundo tras un parón musical de 16 años, e incluirá imágenes exclusivas entre bambalinas así como la primera entrevista conjunta de Liam y Noel en más de un cuarto de siglo.

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En palabras de Steven Knight, el largometraje "captura el espíritu y la emoción de un momento cultural mundial y hace justicia al ingenio y al talento de dos personas excepcionales".

El documental contará la historia de los dos hermanos y de la banda, pero también hará hincapié en los seguidores de Oasis y cómo su música ha cambiado la vida de millones de personas.

"Es además, una historia sobre cómo la música puede unir generaciones, culturas, países, y en un momento de división ofrecernos motivos para la esperanza", añadió.

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El presidente de Estrategia Global de Contenidos Originales en Disney, Eric Schrier, aseguró en la nota que proyectos como este son "muy poco habituales" y calificó como un "privilegio" poder llevar esta cinta a la gran pantalla y a los suscriptores de Disney+ a nivel global.