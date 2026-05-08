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Un nuevo documental sobre la banda británica a cargo del creador de los 'Peaky Blinders' Steven Knight, que verá la luz en el último trimestre del año, ofrecerá la primera entrevista conjunta de los hermanosen más de 25 años.

El documental, que todavía no tiene titulo, cuenta con la producción de Magna Studios y Sony Music Vision, y estrenará de forma limitada en cines el 11 de septiembre antes de estar disponible en la plataforma bajo demanda Disney+ a finales de este año, según informaron en un comunicado.

La cinta seguirá a los hermanos Gallagher durante su gira de reunión 'Oasis Live'25', que los llevó el año pasado por escenarios de todo el mundo tras un parón musical de 16 años, e incluirá imágenes exclusivas entre bambalinas así como la primera entrevista conjunta de Liam y Noel en más de un cuarto de siglo.

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En palabras de Steven Knight, el largometraje "captura el espíritu y la emoción de un momento cultural mundial y hace justicia al ingenio y al talento de dos personas excepcionales".

El documental contará la historia de los dos hermanos y de la banda, pero también hará hincapié en los seguidores de Oasis y cómo su música ha cambiado la vida de millones de personas.

"Es además, una historia sobre cómo la música puede unir generaciones, culturas, países, y en un momento de división ofrecernos motivos para la esperanza", añadió.

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El presidente de Estrategia Global de Contenidos Originales en Disney, Eric Schrier, aseguró en la nota que proyectos como este son "muy poco habituales" y calificó como un "privilegio" poder llevar esta cinta a la gran pantalla y a los suscriptores de Disney+ a nivel global.

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